Rosa Seguí no cobrará $8,000 mensuales como asesora del senador Rafael Bernabe

“Corre un meme que dice contraté una persona por $8 mil mensuales. Es falso. El salario más alto en mi oficina es de $3,500. Con los $8 mil de presupuesto que nos otorgan, he contratado tres personas. Toda esta información está disponible. Basta con preguntarme”, escribió Bernabe en sus redes sociales.

“Me parece que los nombramientos son objetables si son casos de nepotismo, las tareas no están definidas, las personas no tienen la preparación o experiencia para el puesto o si son compensaciones que no se justifican o son excesivas. Ninguno de esos criterios aplica en mi oficina”, agregó Bernabe.