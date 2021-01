Arrepentido, Ramón Orta, tras ser sentenciado a seis meses de cárcel por corrupción

Asegura estar arrepentido

“No paso ni un solo día en que no pienso en este asunto, mi arresto, las acusaciones, la cobertura de los medios, el juicio de la sociedad sobre mi persona y todo lo que he vivido hasta el día de hoy. Todo lo antes mencionado me llevan a un profundo arrepentimiento de no haber tomado un rol más activo de los procesos administrativos del Departamento siendo secretario. Mi enfoque fue trabajar con todas las agencias deportivas… Mi enfoque fue el establecimiento de política pública y de proyectos de servicio directo, delegando los procesos administrativos. Esa fue mi realidad, su señoría, no es una excusa. Como antes he mencionado, estoy bien arrepentido de no haber estado presente en decisiones administrativas. Como secretario era responsable de todo, pero que no controlaba nada”, contó Orta durante su alocución.