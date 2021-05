La razón por la que no habrá ley seca durante la elección de cabilderos proestadidad en Puerto Rico

La Secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales , afirmó por escrito que no habrá ley seca este domingo durante la elección especial para elegir a los cabilderos que buscarán la estadidad de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos .

Según un comunicado emitido por su oficina, la elección que se celebrará este domingo no es una elección general, sino especial, por lo que la ley no impide la venta de bebidas alcohólicas.

“Lo que va a ocurrir este próximo domingo, 16 de mayo, no es una elección general, es una elección especial. A esos fines, la posición del Ejecutivo es que, conforme el Código Electoral, la Ley Seca no aplica, por lo que no habrá consecuencias contra algún comercio que expenda bebidas alcohólicas durante el horario de votación de la elección especial”, añadió.