El presidente de la CEE afirma que los votos para Ricardo Roselló y Beatriz Areizaga en la elección a cabilderos fueron invalidados

“Esos dos sobres aparecieron en el lobby de operaciones electorales. Los sobres no tienen dirección de remitente. No tienen la pegatina (con la dirección) que nosotros utilizamos”, sostuvo Rosado Colomer en entrevista radial en el programa Pegaos en la Mañana en Radio Isla, con Julio Rivera Saniel.

“La procedencia de estos sobres (con los votos de Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz Rosselló) no fue el manejo ordinario y oficial que debe realizarse. Se guardaron esos sobres en unas gavetas de unos archivos, pero no es hasta el jueves posterior al evento que se colocan en unos maletines. Las actas no se complementaron apropiadamente”, añadió Rosado Colomer.