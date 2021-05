Temen posibles fallas en accesibilidad para las personas con impedimentos en elecciones de cabilderos proestadidad

Esta vigilancia la harán en cumplimiento con el Help America Vote Act (HAVA) y la Americans with Disabilities Act (ADA).

“En comunicaciones con la presidencia de la CEE (Comisión Estatal de Elecciones), este organismo confirmó que el domingo solo tendrán disponible un set de plantillas en Braille para los electores ciegos por precinto, y que no tendrán esta vez el Sistema Vote by Phone en cumplimiento con la Sección 301, 3(b) de la Ley HAVA”, alegó Esterrich Lombay.

“No se está proveyendo la accesibilidad a las personas ciegas, lo saben e insisten en el método antiguo de tener la oportunidad de votar con la asistencia de una persona de su confianza, eso no es erróneo, pero ciertamente no cumple con la Ley y no fomenta la secretividad e independencia de voto”, añadió.