Fortaleza sostiene decisión de no abrir los comedores escolares en la Isla

El secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, indicó este domingo mediante una declaración escrita, que al momento no se abrirán los comedores escolares en la Isla ante la emergencia del coronavirus .

El gobierno de Puerto Rico cuenta una vez más, con el aval del gobierno federal, con el conocimiento y capacidad de las entidades sin fines de lucro, de base de fe y líderes comunitarios para llegar a la población general, tanto a la que ha sido servida con ayuda del estado como consecuencia de sus necesidades diarias, como a quienes, como resultado de tiempos de emergencia, requieren del recibo de alimentos a los que no tienen el mismo acceso que en otras circunstancias.

La apertura de los comedores escolares, en esta etapa del manejo de esta emergencia, no es la mejor alternativa para llegar a quien presente necesidad alimentaria. Por eso, con el aval de las agencias pertinentes, se autorizó la donación de inventario disponible a las instituciones que lo podían hacer llegar a los más necesitados.

Además, no hay duda de que pueden utilizar los $100 millones repartidos entre los municipios para atender necesidades de sus conciudadanos a raíz de la emergencia. No obstante, además de conversar sobre este particular con el presidente de la Federación de Alcaldes en comunicación telefónica, en la tarde de hoy ha surgido el compromiso de visibilizar a los directivos municipales de sus oficinas de Manejo de Emergencia, quienes ya pertenecen al Centro de Operaciones de Emergencia, en el proceso de distribución de alimentos por parte de las entidades comunitarias y de base fe a los más necesitados.