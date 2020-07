PFEI investigará a Wanda Vázquez y otros funcionarios del gobierno

No obstante, se le asignará un PFEI a la gobernadora Wanda Vázquez Garced ; el secretario de la gobernación, Antonio Pabón; Surima Quiñones Suárez, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico (ADSEF); José A. Galarza Vargas, María Teresa Zayas Gierbolini, y la senadora Evelyn Vázquez Nieves , por las irregularidades en distribución de alimentos a los damnificados por los temblores durante el mes de enero en el sur de la isla.

Trasfondo del referido

En entrevista con WKAQ 580 (Univision Radio) la extitular de Justicia expresó estar sorprendida con las alegaciones de la gobernadora. “La gobernadora está haciendo alegaciones de que participé en investigaciones, de las que yo no participé. Estoy tranquila sobre esas alegaciones. (Decir) que nosotros nos sentamos y creamos esos informes en la tarde del viernes es faltarle a la verdad y faltarle el respeto a la seriedad con las cuales tanto yo como los fiscales que hicieron esas investigaciones y que me hicieron esas investigaciones le prestan a sus procesos”, concluyó la ex funcionaria.