Oficina de Ética Gubernamental cierra investigación del chat de Telegram “los brothers” por falta de autenticidad

“Todos los testigos entrevistados aceptaron que Telegram era el sistema de mensajería instantánea utilizada para la comunicación entre funcionarios del gobierno del Rosselló Nevares. Estos aceptaron su participación en la plataforma de mensajería y la existencia del chat. No obstante, todos los testigos se negaron a autenticar el contenido. Insistieron que el documento estaba alterado, que no era íntegro y que no reflejaba la totalidad de las conversaciones. Reiteradamente expresaron que no se enviaban mensajes sin contenido, que algunos espacios de las conversaciones estaban en blanco, que le faltaba contexto, que se ocultaban mensajes de algunos miembros y que estaba alterado en varias instancias. Ninguno estuvo dispuesto a autenticar su contenido”, se lee el documento que envió Pérez Vargas.