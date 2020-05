Piden investigar a la gobernadora Vázquez por "violar toque de queda" en acto de inauguración de la sede de su partido

Gobernadora no contesta y adjudica que los comentarios son razones políticas

La gobernadora Wanda Vázquez Garced no ha podido contestar convincentemente por qué no pudiera imputársele que violó su propia orden ejecutiva de distanciamiento físico con otras personas en la reunión del directorio en la nueva sede del Partido Nuevo Progresista ayer.

Precandidato a la gobernación del PPD afirma que la gobernadora se burla del pueblo

“¿Con qué fuerza moral Wanda Vázquez le pide a la gente que no salga de la casa, que no visite a sus familiares, que no asista a funerales a despedir a sus seres queridos, o que no vayan a la iglesia cuando ella es la primera que viola la orden ejecutiva en una actividad en la que estaban todos apretujados violando todas las reglas del distanciamiento social?”, cuestionó Delgado Altieri.