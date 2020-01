"Ante el crimen, castigo", PIP pide encausar a los responsables por el mal manejo de suministros

“Yo siento, al igual que todo el país, coraje, rabia e indignación ante el hallazgo de suministros en el almacén de Ponce. Cada uno de esos suministros tiene rostro. Cada artículo que no se entregó es una persona, una familia, un niño, un anciano, un enfermo, que no recibió asistencia ni ayuda en el momento de mayor necesidad. Eso constituye negligencia criminal y no puede quedar impune. No puede haber crimen sin castigo”, indicó el también candidato del PIP a la gobernación.