Mientras el proyecto de estatus “disponga que la estadidad es autoejecutable, está condenado al fracaso”, advierte el PIP a congresistas en la Isla

“Si el Congreso no enfrenta las complejidades de fondo que para Estados Unidos entraña el tema de la estadidad, el proyecto de ley no tiene futuro. El Congreso no aprobará un proyecto que disponga -como lo hace el anteproyecto- que si la estadidad obtuviera la mitad más uno de los votos, el presidente (Biden) deberá, sin más, proclamar la admisión de Puerto Rico como Estado dentro del año de la votación”, opinaron.