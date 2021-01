Tormenta invernal: Filadelfia declara estado de emergencia y esto debes saber

Recordatorios:

-No palear ni arar nieve en la calle. Esta práctica es ilegal, insegura y dificulta las operaciones de nieve. La multa por violar esto puede variar de $ 50 a $ 300 por cada violación.

Sitios de prueba y vacunación administrados por la ciudad: Los sitios de prueba y vacunación COVID-19 administrados por la ciudad estarán cerrados. El departamento de salud está trabajando para reprogramar las citas. El Departamento de Salud recomienda llamar con anticipación a los sitios que no son administrados por la ciudad para verificar si los sitios están abiertos o para saber si están operando con horarios diferentes.

Centros de llamadas abiertos: El centro de llamadas de Filadelfia 311 permanecerá abierto durante el horario laboral normal los lunes y martes (de 8 a.m. a 8 p.m.) para atender llamadas que no sean de emergencia. Las solicitudes de salazón y arado no se aceptarán durante la tormenta. Una vez que la tormenta haya pasado, la Ciudad anunciará cuándo se tomarán dichas solicitudes.