Tormenta invernal en Pensilvania: mezcla invernal de hielo y nieve ligera provoca retrasos en las carreteras

No se espera mucha nieve, aunque una mezcla invernal y nieve ligera podrían causar condiciones resbaladizas en algunas partes de la región.

El sistema se debilitó cuando se acercó a la región durante la noche y no se esperan muchas precipitaciones el martes, pero eso no significa que no verá algo de nieve ligera, mezcla invernal o lluvia durante el día.