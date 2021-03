Lo que debe saber sobre el sitio de vacunación de FEMA de Filadelfia en el Centro de convenciones

➡️ ¿Qué pasa si ya me registré y no recibí una invitación? Más de 200.000 personas están en el registro de la ciudad, según Farley. Las invitaciones se envían a las personas que se consideran elegibles según las respuestas enviadas cuando se registró. No está claro exactamente cómo selecciona el Departamento de Salud a quién se invita y cuándo. Se está dando prioridad a las personas que viven en códigos postales que actualmente tienen las tasas más bajas de vacunación, dijo Farley, para nivelar las cosas en los vecindarios de Filadelfia.

➡️ ¿Qué pasa si las personas que no son elegibles se registran?

Las personas que reciben invitaciones por correo electrónico no deben reenviar el enlace de registro a amigos o familiares, pero eso ha estado sucediendo en todo el país. Actualmente, no hay nada que impida que cualquier persona que tenga el vínculo se registre, incluso si no es elegible o no vive en Filadelfia. "Estamos tratando de trabajar en una tecnología de la información para eso", dijo el comisionado de Salud Farley.