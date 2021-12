¿Las vacunas contra el coronavirus protegen contra ómicron? Esto es lo que necesita saber sobre la nueva variante

No necesariamente. Los científicos que han estudiado las mutaciones de ómicron dicen que tiene potencial para propagarse más rápidamente. Todavía no hay suficiente investigación para saber si la variante ómicron es más transmisible. Es importante tener en cuenta que incluso si la variante es más contagiosa, eso no significa que será más mortal. Hasta ahora, no hay evidencia que sugiera que ómicron cause una enfermedad más grave, aseguró la científica.