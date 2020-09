Residentes de Pensilvania podrían enfrentar un cargo de delito menor si se niegan a utilizar una mascarilla

Un proyecto de ley presentado en el Senado estatal a principios de este mes clasificaría no usar una máscara como poner en peligro imprudentemente a otra persona, un delito menor de segundo grado .

“Una persona comete un delito menor de segundo grado si la persona deliberadamente no usa una máscara u otro tipo de cubierta facial necesaria para proteger la salud pública como resultado de una declaración del gobernador de emergencia por desastre”, dice el proyecto de ley. Fue presentado por el Senador Art Haywood del Cuarto Distrito, cuyo distrito cubre partes de Mount Airy en Filadelfia y algunos de los suburbios adyacentes del condado de Montgomery.

El proyecto de ley se presentó el 8 de septiembre, varios días antes de que un j uez federal dictaminara que algunas de las órdenes de emergencia del gobernador Tom Wolf son inconstitucionales . El caso cubría el cierre de negocios "que no son de soporte vital" y los límites a las reuniones, pero no abordó el mandato de máscara del estado.

El mandato de uso de mascarillas de Pensilvania requiere específicamente que las personas usen una cubierta facial cuando estén al aire libre y no puedan mantener una distancia constante de 6 pies de las personas que no son miembros del mismo hogar. También se aplica a lugares interiores donde los miembros del público generalmente están permitidos.

Varias ubicaciones en todo el país, principalmente los gobiernos locales, han promulgado leyes que imponen multas por no usar mascarillas en público. En la ciudad de Nueva York, los viajeros enfrentan multas de 50 dólares por no usar mascarillas en el metro, autobuses y trenes. Varias ciudades de California han impuesto fuertes multas tanto a particulares como a empresas.

Connecticut comenzará a imponer multas de $ 100 en todo el estado el jueves para aquellos que no sigan el mandato de máscara de ese estado, así como multas separadas para aquellos que violen los límites de reuniones.

En otras áreas, se han rechazado los proyectos de ley propuestos para emitir multas por no usar mascarillas. El Ayuntamiento de Hoboken en Nueva Jersey votó en contra de una multa de 250 dólares que se propuso imponer a las personas que no usan máscaras cuando no pueden mantener la distancia social.