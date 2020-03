¿Qué sucede si desea una prueba COVID-19 pero no tiene seguro de salud?

¿Pero qué pasa si no tienes seguro de salud? ¿O tiene seguro pero no tiene un médico de atención primaria y desea evitar un viaje posiblemente costoso a la sala de emergencias?

Ese miedo no es infundado, según dijo Evan Anderson, investigador de salud pública de la Universidad de Pennsylvania, en entrevista con WHYY.

"Para las personas que no tienen seguro, podrían estar viendo fácilmente unos pocos miles de dólares en cargos", dijo Anderson. " Incluso para las personas que están aseguradas, es muy posible que tengan un deducible alto, y aún podrían enfrentar un cargo de $1,000 ".

Las pruebas para COVID-19, ya sea de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o a través de laboratorios estatales en Pensilvania o Nueva Jersey, son gratuitas . El laboratorio estatal de Delaware también ha sido aprobado para analizar muestras; no se pudo determinar de inmediato si las pruebas son gratuitas en ese estado .

Si cree que podría tener COVID-19, no se asuste, aconsejan los funcionarios de salud. Suponiendo que no tiene fiebre alta o dificultad para respirar, no es necesario ir al hospital, la tos y la fiebre pueden ser la gripe estacional.