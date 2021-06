De vuelta a la recreación: piscinas públicas, campamentos y Playstreets disponibles en Filadelfia

'Parks and Rec' no volverá a abrir por completo todos los sitios o la programación de inmediato. Dado que los niños menores de 12 años no son elegibles para la vacuna contra el coronavirus, el personal está trabajando con los funcionarios de salud para equilibrar la seguridad y la diversión. Aún así, dejando de lado las máscaras y algo de distanciamiento, la comisionada del departamento Kathryn Ott Lovell dijo: "Será como un verano normal para nosotros".