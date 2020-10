Pensilvania vuelve a extender el programa de asistencia para renta en tiempos de pandemia

La moratoria que protegía a los inquilinos de un desalojo en tiempos de coronavirus caducó el 30 de septiembre. Sin embargo, la orden no aborda las pautas que han sido duramente criticadas por los defensores del derecho a la vivienda.

“No está simplificado, no es de fácil acceso para las personas”, dijo Patty Torres, directora de la organización Make the Road Pa. En entrevista con KWY. “Se requiere que trabajen muchas personas y hay un límite de $ 750 al mes para los hogares, y sabemos que $ 750 un mes no es suficiente y los propietarios están rechazando ese programa ".