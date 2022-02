Más de 9,000 habitantes de Pensilvania murieron durante la ola de la variante ómicron

Los condados de la región de Filadelfia, que se encuentran entre los más vacunados del estado, registraron algunas de las cifras más bajas del estado libre asociado en términos de muertes per cápita durante el aumento repentino. Pensilvania fue uno de los estados más afectados: la cantidad de muertes per cápita reportadas desde el 1 de diciembre es la cuarta más alta de la nación, según un análisis de los datos del New York Times.