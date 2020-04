Más costoso salir de casa en tiempos de coronavirus, Filadelfia aumenta multas

Las empresas no esenciales de Filadelfia ahora pueden recibir una multa de $2,000 por violación. Las personas se enfrentan a una penalidad económica que asciende a $500.

Según las nuevas regulaciones de la Junta de Salud de la ciudad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también pueden emitir avisos de violación del código a personas y empresas que no cumplan con las restricciones de la pandemia del coronavirus.

Kenney también recordó a los residentes que la mayoría de las oficinas y operaciones de la ciudad continuarán cerradas hasta nuevo aviso. Dijo que ahora no es el momento de dejar de tomar medidas de distanciamiento social e instó a las personas a quedarse en casa.

Para aquellos que necesitan ir a lo esencial, Kenney dijo: "Por favor, póngase una máscara, no es mucho pedir. Está cuidando a todos los demás residentes y ciudadanos. Solo use una máscara, no es gran cosa. Solo póntelo ".