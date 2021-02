Los datos de la Oficina del Censo podrían retrasar las elecciones primarias de 2022 en Pensilvania

El recuento de la población una vez por década de la Oficina del Censo y su demografía determinan cómo se dibujan los distritos de votación para la Cámara de Representantes y las legislaturas estatales de Estados Unidos, informó Associated Press .

El presidente Pro Tempore del Senado, Jake Corman, R-Center, dijo que los candidatos podrían no tener suficiente tiempo para tomar decisiones sobre si postularse o no y reunir suficientes firmas para ganar su lugar en la boleta electoral.

"No estamos en el punto en el que tenemos que posponer las primarias, pero es algo que tenemos que considerar si los datos llegan tan tarde", dijo Corman.

Este retraso no sería la primera vez que un estado tiene que retrasar sus elecciones primarias. La pandemia de COVID-19 retrasó las elecciones presidenciales primarias de 16 estados en 2020, incluidos Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, Nueva York y Maryland, informó The New York Times.