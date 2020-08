La moratoria que evita desalojos en Pensilvania en tiempos de coronavirus vence el 1 de septiembre

Podría significar que los estudiantes pierden su vivienda justo cuando se supone que comienza el año escolar: “Me preocupa que si, de hecho, no se extiende la exención, o si no se extiende la moratoria, podría haber un gran número de personas a la vez que trataremos de gestionar”, dijo Hite.

Sin una solución

El gobernador Tom Wolf dijo el martes que no tiene la autoridad legal para extender la moratoria de Pensilvania sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias más allá de fin de mes, lo que significa que los inquilinos ya no estarán protegidos de perder sus casas por no pagar el alquiler durante la pandemia.