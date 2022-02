¿Estás en riesgo de desalojo? Filadelfia proporciona abogados gratuitos para inquilinos de bajos ingresos

' Right to Counsel' es solo uno de los muchos recursos implementados recientemente para inquilinos, en particular para aquellos que corren mayor riesgo de ser desalojados en Filadelfia. Tener un abogado gratuito permite que los inquilinos estén en pie de igualdad con los propietarios durante los procedimientos de desalojo, lo que puede reducir las tasas de desalojo y ahorrar dinero en las tasas judiciales.