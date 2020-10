ICE publica declaración sobre el caso de la niña desaparecida Dulce María Alavez

Dulce desapareció de un parque de Bridgeton el 16 de septiembre de 2019 mientras estaba en el patio de recreo con su hermano. Su madre, Noema Pérez-Alavez, estaba cerca, pero no podía ver a su hija jugar antes de que la secuestraran.

ICE Newark emitió una declaración esta semana sobre la desaparición, diciendo que quienes viven en la comunidad ilegalmente " no deben dudar ni un minuto en proporcionar información que pueda ayudar en esta investigación ".

"Me da malos recuerdos porque desearía poder volver al tiempo y venir con ella al parque y no dejarla sola", dijo.

Dice que no tiene nada que ocultar y seguirá hablando hasta que su hija regrese a casa.

"Estoy agradecida por ellos porque no mucha gente está ayudando a mi familia, apoyándonos, buscando a Dulce", dijo. "Hay mucha gente que me juzga a mí, a mi familia, y dice que tuvimos algo que ver con eso, pero que no tuvimos nada que ver con eso".