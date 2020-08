Filadelfia no reportó muertes atribuidas al coronavirus este jueves

"No sé si es una tendencia a largo plazo o algo temporal, pero cualquier disminución es una buena noticia", dijo Farley.

Filadelfia reportó 112 nuevos casos de COVID-19 el jueves , lo que eleva el total de la ciudad a 30,986 desde el inicio de la pandemia . Este jueves no se reportaron muertes y la cifra de víctimas mortales permanece en 1,695, incluidos 860 residentes de hogares de ancianos.

Sin respuesta para los restaurantes

Tampoco se ha determinado aún si los Eagles podrán jugar frente a los fanáticos en el Lincoln Financial Field el próximo mes.

"Es realmente difícil decir a dónde irá el virus", dijo Farley el martes. "Ciertamente me complace ver que los números bajan, pero no puedo decir si van a seguir bajando, y ciertamente no puedo decir dónde estaremos el 1 de septiembre".