Línea Directa de Prevención de la Violencia: Filadelfia prueba nuevas estrategias para conectar a los residentes con recursos

Esta no es una línea directa de emergencia. Los residentes deben continuar llamando al 911 para emergencias. El programa, dirigido por United Way of Greater Philadelphia and Southern New Jersey, está financiado por la ciudad y tiene un presupuesto de $1.4 millones, dijo Alexander. La meta es contratar a 11 personas para trabajar en el call center. Las llamadas serán atendidas por navegadores de recursos capacitados e informados sobre trauma. Las llamadas son confidenciales, dijeron las autoridades.