Llega el octavo cumpleaños de la niña Dulce María Alavez sin pista de su paradero a tres años de su desaparición

"Su cumpleaños es hoy. Se supone que tiene ocho años y no está aquí conmigo ni con mi familia y eso es difícil", dijo la madre de la niña, Noema Alavez-Pérez en entrevista con 6abc, socio editoral de Noticias Univision 65. "Me siento triste, vacío porque Dulce no está aquí hoy".