Parada del Día de Acción de Gracias de Filadelfia 2021: guía para el desfile más antiguo de Estados Unidos

Los invitados de este año incluyen celebridades como el ex presentador de Queer Eye (y nativo de Allentown) Carson Kressley, el actor Billy Flanigan, el periodista (y graduado de Temple) Tamron Hall y el meteorólogo jefe de ABC News, Ginger Zee. Además, también verás apariciones de favoritos locales como Jerry Blavat y el ganador de The Voice Cam Anthony, también de las mascotas Gritty, Swoop y Franklin the Dog. Y sí, Santa y la Sra. Claus estarán allí para señalar el inicio de la temporada navideña.