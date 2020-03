Coronavirus: Esto es lo que tienes que saber sobre los cambios en transporte público en el área triestatal

New Jersey Transit New Jersey Transit está operando en un servicio regular de lunes a viernes.

Cambios de servicio

Servicio de lunes a viernes:

o 12:00 a.m. a 5:45 a.m. - Sin cambios.

o 6:00 a.m. a 9:00 a.m. - Trenes cada 10 minutos; Todos los trenes locales.

o 9:00 a.m. a 3:00 p.m. - Trenes cada 15 minutos en lugar de 12 minutos.

o 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. - Trenes cada 10 minutos.

o 6:00 p.m. a las 11:59 p.m. - Trenes cada 15-20 minutos en lugar de 12-20 minutos.