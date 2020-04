Cómo pedir ayuda y protección en contra de violencia y abuso sexual durante la pandemia en Filadelfia

No se están denunciando los casos

El DHS no ha publicado cifras que reflejen un aumento en los casos de violencia doméstica durante las semanas en las que el estado permanece bajo una orden de refugio en el hogar. Sin embargo, los funcionarios han reconocido que " no se trata de que los casos estén disminuyendo, es que las víctimas, al estar en sus casas, con su agresor, no tienen oportunidad de hacer denuncias y eso es un verdadero problema" de acuerdo con Brenda Nogales de la organización Women Against Abuse en Filadelfia.