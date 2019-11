Resultados de las elecciones en Nueva York y ICE regresa a la zona tri-estatal

Resultado de Elecciones en NY: Jumaane Williams es el Defensor del Pueblo y Melinda Katz la Fiscal General de Queens

Elecciones en NJ: Votantes aprueban restricciones de alquileres a corto plazo

Con un 69.34 % de los votos, el Sí se impuso sobre el No, por lo que ahora la ley limitará la frecuencia con la que los propietarios podrán alquilar propiedades si no viven en el lugar. Asimsimo, "prohíben el alquiler a corto plazo en edificios con más de cuatro unidades si el propietario no está presente y prohíben a los inquilinos servir como anfitriones", apunta AP.

Un hombre contagiado con meningitis bacteriana fue desconectado sin permiso de la familia, denuncia su esposa

La familia vivía en un 'shelter' o refugio, y no saben exactamente dónde Joshua pudo haberse contagiado. "Yo no sé si él lo cogió de ahí del shelter, yo no sé si ellos llamaron al Departamento de Salud. No hicieron nada, no cogieron el protocolo como estaba supuesto a hacer", aseguró Teresa a Noticias Univision 41 la semana pasada, cuando aún Joshua continuaba hospitalizado.