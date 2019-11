Un hombre contagiado con meningitis bacteriana fue desconectado sin permiso de la familia, denuncia su esposa

La familia vivía en un 'shelter' o refugio, y no saben exactamente dónde Joshua pudo haberse contagiado. "Yo no sé si él lo cogió de ahí del shelter, yo no sé si ellos llamaron al Departamento de Salud. No hicieron nada, no cogieron el protocolo como estaba supuesto a hacer", aseguró Teresa a Noticias Univision 41 la semana pasada, cuando aún Joshua continuaba hospitalizado.