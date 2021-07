¿Qué hacer después de una agresión sexual?

Independientemente de si tiene o no seguro médico, tiene derecho a recibir servicios relacionados con el examen forense de violación en el estado de Nueva York sin costo alguno. Tiene la opción de solicitar que su proveedor médico facture directamente a OVS por los servicios relacionados con el examen forense de violación si no tiene un seguro médico privado o no desea utilizar su seguro médico privado por razones de privacidad.