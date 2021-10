Nueva Jersey es uno de los estados afectados por el brote de salmonela vinculado a cebollas

Hasta la fecha, este brote se ha asociado con 652 enfermedades, 129 hospitalizaciones y ninguna muerte en los siguientes estados: AL, AR, CA, CO, CT, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, MI, MN, MO, MS, NC, ND, NE, NJ, NM, NY, OH, OK, OR, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WI, WV.