Las muertes por aires acondicionados y ventanas mal instalados pueden evitarse con estos consejos

Las pautas de los edificios de la ciudad de Nueva York también dejan muy claro que uno no debe usar objetos sueltos, como bloques de madera, ladrillos, guías telefónicas, placas de yeso, cartones o latas, para apoyar la nivelación de la unidad de aire acondicionado. Las recomendaciones también establecen específicamente que no se debe colocar nada encima de la unidad de A / C, como antenas de TV, antenas parabólicas o plantas, y que la unidad no debe bloquear las salidas de emergencia u otras salidas.