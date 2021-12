Que hacer en Nueva York con niños, gratis

Otras atracciones se han unido a la iniciativa, por eso si vas los viernes a partir de las 3 pm al New York Aquarium, no pagas. Lo mismo sucede con el Brooklyn Botanical Garden los sábados de 10 am a 12 pm. Para la guía completa de lugares donde puedes encontrar cosas que hacer gratis con niños en Nueva York, haz clic aquí.