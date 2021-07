10 planes nocturnos totalmente gratis que no te puedes perder en Nueva York

No necesitas gastar en un concierto exclusivo o en un lujoso restaurante para pasarla bien en Nueva York de noche. Piensa: si al cantante Camilo no le da vergüenza decirle a su esposa Evaluna “pa’sacarte yo tengo poquito”, tú que ni cantas ni eres famoso no quieras darte vida de rico: hay muchas cosas que puedes disfrutar a cualquier hora, y a plenitud, en los distritos de la Gran Manzana. ¿Y sabes qué? No te cuestan ni un peso. Conoce los mejores planes nocturnos de cossas que puedes hacer totalmente gratis con planes nocturnos en Nueva York.