Si no declaras impuestos, el IRS te ayudará a registrarte para el Crédito Tributario por Hijo en Nueva York

La vocera también explicó por qué es importante realizar una declaración de impuestos: "Porque el IRS no sabe que usted existe a no ser que lo tenga en el récord. Hay personas que no tienen el requisito de presentar declaración porque no ganan mucho dinero y la ley no lo exige, pero tienen hijos dependientes, y es necesario para que el IRS le pueda dar este dinero automáticamente".