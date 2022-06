“Estaba como en otro mundo”: la historia de un sobreviviente de tres derrames cerebrales

Y es que José Orengo siempre ha amado la actividad física. De hecho, fue recibiendo una clase de baile en el 2018, que sufrió su primer accidente cerebrovascular: “ Yo estaba recibiendo una clase de zumba y me dio un mareo”, le dijo a Piter Ortiga de Noticas 41, “Era tan grande que me quería acostar en el suelo, y no pude hacer la clase”.