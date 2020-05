Senador pide explicación sobre uso de droga no aprobada en veteranos para combatir el coronavirus

El senador por Nueva York, Charles Schumer, pidió al Departamento de Asuntos de Veteranos (VAN, por sus siglas en inglés) que explique por qué permitió el uso de un medicamento no comprobado para combatir el coronavirus. La exigencia del líder demócrata se produce luego que el VAN ordenara $208,000 en hidroxicloroquina, según The Associated Press.