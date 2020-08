Prince Royce llama a votar durante su participación en la Convención Nacional Demócrata

El cantante del Bronx Prince Royce envió un mensaje de unidad e hizo un llamado salir a votar en las elecciones de noviembre durante su participación el miércoles en la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata donde interpretó la canción "Stand By Me" al ritmo de bachata.

"Stand by Me" es una canción originalmente interpretada en 1961 por el cantante y compositor estadounidense Ben King y escrita por King, Jerry Leiber y Mike Stoller.

" Mi gente, unámonos y no olvidemos votar este noviembre ", dijo al final de su actuación desde la calle calle Tito Puente en Miami, Florida, rodeado de pintorescos murales.

"Señor presidente, mi padre votó por usted porque pensó que protegería y cuidaría a los militares. Pero ahora mi madre no está... Señor presidente, mi madre es la esposa de un orgulloso infante de marina estadounidense y madre de dos hijos estadounidenses", dijo la pequeña.

"Somos familias estadounidenses. Necesitamos un presidente que una a la gente, no que los destruya. Atentamente, Estela", leyó la niña. Su historia ocurrió en 2018. Su madre, indocumentada, fue deportada tras vivir 20 años en EEUU", agregó

Agosto 19 - Segundo día de la Convención Demócrata

Ocasio-Cortez le recuerda al establishment demócrata las prioridades de quienes apoyaron a Sanders

Agosto 17 - Primer día de la Convención Demócrata

Cuomo y la “negligencia” de Trump

Cuomo advirtió que el país enfrenta ahora “una segunda amenaza” , pero esta vez no debido a un fenómeno natural, sino por la negligencia del presidente Donald Trump.

“No pudieron encontrar el virus (la administración Trump). No vieron que venía”, señaló el gobernador para luego destacar que el virus llegó a la costa este del país proveniente de Europa y no de China como Trump ha enfatizado.

El gobernador también describió a Estados Unidos como un país dividido al comparar su sistema político con el cuerpo humano que está débil y que no puede defenderse por la división provocada por el antisemitismo y el ataque a la comunidad latina e inmigrante .

“Donald Trump no creó la división inicial, la división creó a Trump. Él solo la hizo peor”, manifestó. Finalizó su intervención de 5 minutos y 15 segundos diciendo que conoce y ha trabajado con Biden a quien describió como un líder que apela a “lo mejor y no a lo peor” y que unifica y no divide.