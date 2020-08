Así transcurrió la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata donde se nominó a Kamala Harris como vicepresidenta

¿Qué dijeron?

La exsenadora de Nueva York agregó que durante cuatro años, la gente le ha dicho: "'No me di cuenta de lo peligroso que era (Trump)'. 'Ojalá pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo'. 'Debería haber votado'".

"Esta no puede ser otra elección de 'podría, debería' (haber sido). Si está votando por correo, solicite su boleta ahora y envíela de regreso tan pronto como pueda. Si vota en persona, hágalo temprano . Traiga a un amigo y use una máscara. Conviértete en un trabajador electoral", agregó en un mensaje que han repetido los líderes demócratas.

▪️El cantante del Bronx Prince Royce envió un mensaje de unidad e hizo un llamado salir a votar en las elecciones de noviembre durante su participación donde interpretó la canción "Stand By Me" al ritmo de bachata .

▪️Joe Biden fue nominado por Jacquelyn Brittany, una guardia de seguridad del diario The New York Times. Brittany y Biden se conocieron en diciembre pasado cuando la guardia de seguridad escoltó al exvicepresidente durante una reunión con el consejo editorial de The New York Times, según reportó la agencia EFE.