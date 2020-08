Schumer advierte durante la Convención Demócrata que Trump ha "renunciado" al pueblo estadounidense

Ocasio-Cortez y el establishment demócrata

Agosto 17 - Primer día de la Convención Demócrata

Cuomo y la “negligencia” de Trump

Cuomo advirtió que el país enfrenta ahora “una segunda amenaza” , pero esta vez no debido a un fenómeno natural, sino por la negligencia del presidente Donald Trump.

“No pudieron encontrar el virus (la administración Trump). No vieron que venía”, señaló el gobernador para luego destacar que el virus llegó a la costa este del país proveniente de Europa y no de China como Trump ha enfatizado.

El gobernador también describió a Estados Unidos como un país dividido al comparar su sistema político con el cuerpo humano que está débil y que no puede defenderse por la división provocada por el antisemitismo y el ataque a la comunidad latina e inmigrante .

“Donald Trump no creó la división inicial, la división creó a Trump. Él solo la hizo peor”, manifestó. Finalizó su intervención de 5 minutos y 15 segundos diciendo que conoce y ha trabajado con Biden a quien describió como un líder que apela a “lo mejor y no a lo peor” y que unifica y no divide.