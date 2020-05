Nueva York considera despedir a enfermeros y doctores si no recibe un rescate económico del gobierno federal

"Creo que el Congreso está inclinado a hacer muchas cosas, pero no creo que esté dispuesto a hacer rescates. Un rescate es diferente a, ya sabes, reembolsar por la plaga", dijo Trump al New York Post . "No es justo para los republicanos porque todos los estados que necesitan ayuda están dirigidos por demócratas. Florida está haciendo cosas fenomenales, Texas también, el Medio Oeste es, ya sabes, fantástico ".

Sin estímulo no hay héroes

“¿Cómo vamos a apoyar a estas personas que necesitamos si no tenemos dinero? Ya he perdido $7,4 mil millones y mi economía no puede volver hasta que reciba ese estímulo", explicó de Blasio a CNN. " Cada uno de nosotros [los alcaldes] tenemos que comenzar a considerar esa posibilidad si no tenemos dinero".