"En qué planeta está (Trump)": Schumer cuestiona al presidente tras sus últimas afirmaciones sobre el coronavirus

"Próxima cura del curandero"

Schumer acusó a Trump de "menospreciar" e "ignorar" la crisis: "No me importa cuál sea tu política. Nadie debería tolerar a un presidente que ignore la verdad, diga lo que se le ocurra en la cabeza, ya sea verdadero o falso, o peligroso, y luego se mueva alegremente para decir la próxima mentira, hablar sobre la próxima cura del curandero", dijo a The Hill.