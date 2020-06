Un nuevo enfrentamiento entre dos demócratas de Nueva York tiene tensionado al partido a tan solo cinco meses para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Bill de Blasio y Andrew Cuomo, quienes siempre se han mostrado como aliados para luchar contra el coronavirus y Trump , ahora parece que no están tan de acuerdo el uno con el otro .

De Blasio dijo que tenía "mucha confianza en la policía de Nueva York" y su capacidad para mantener a los neoyorquinos a salvo, a pesar de que el gobernador también describió, según reporta CNN, la situación como "inexcusable" y sugirió que se desplegara la Guardia Nacional: "No queremos personas fuertemente armadas que no estén entrenadas para la circunstancia y no de aquí porque eso puede conducir a un altercado, que puede conducir a la pérdida de vidas, lo que llevaría a la crisis actual y la empeoraría mucho". dijo de Blasio.