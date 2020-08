Cuomo firma un proyecto de ley para expandir el voto ausente en Nueva York

" El ejército vota por papeleta ausente, el presidente vota de esa manera, no hay evidencia de que habrá fraude, el por ciento de fraude en el pais es 0.012, es tan menor que los votantes no deben preocuparse. Eso no quiere decir que a través del proceso como es nuevo y por tener tanto votos ausentes se registren problemas, y si hay problemas es en el proceso pero no tiene nada que ver con fraude", dijo Luis Sepúlveda, senador demócrata por El Bronx.