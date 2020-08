Bloomberg pide no reelegir a Trump porque “ha hecho un mal trabajo” en el manejo de la pandemia y la economía

El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg , pidió a los votantes estadounidenses, en el cierre de la Convención Nacional Demócrata, no reelegir al presidente Donald Trump. "Ha hecho un mal trabajo”, asegura y cuestiona el manejo del presidente a la crisis de coronavirus. También critica los supuestos logros económicos que el mandatario se atribuye.

“Hace cuatro años, vine antes de esta misma convención y dije que los neoyorquinos reconocen una estafa cuando la vemos. Pero esta noche no les pido que voten en contra de Trump porque sea un mal tipo. Les pido que voten en su contra porque ha hecho un mal trabajo ”, agregó.

Fiel adversario