Su encuentro con Biden en un elevador se volvió viral. Anoche fue la primera en nominarlo a la presidencia

Jacquelyn Brittany, una guardia de seguridad del diario The New York Times, tuvo en diciembre pasado la encomienda de acompañar al nominado presidencial demócrata, Joe Biden, hasta el piso donde se encuentra la sala de juntas del periódico. Biden iba en busca de un respaldo que no logró. Pero en ese trayecto en ascensor un equipo del diario grabó en video su emotivo cruce de palabras con Brittany.